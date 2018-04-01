جماهير سيلتك الاسكتلندي ترفع الأعلام الفلسطينية ولافتات مؤيدة لقضية اللاجئين

"القدس هي فلسطين". هذا ما رفعته جماهير سيلتيك الأسكتلندي أمس السبت، في المباراة التي جمعت فريقها بفريق نادي روس كاونتي في الدوري المحلي الاسكتلندي، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بالجريمة التي ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي ضد المتظاهرين على تخوم غزة.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيه جماهير سيلتيك مؤازرتها للقضية الفلسطينية، ففي العام الماضي، قامت برفع الأعلام الفلسطينية قبل وأثناء مباراة فريقهم مع "هبوعيل بئر السبع".

وأظهر فيديو نشره سيلتيك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقتها، قيام مجموعة من الجماهير برفع العلم الفلسطيني فور وصول حافلة فريقهم إلى استاد "سيلتيك بارك".

وأطلقت الجماهير العام الماضي حملة دعم لفلسطين، عندما طالبت ناديها بإقامة مباراة ودية تخصص إيراداتها لصالح الشعب الفلسطيني.