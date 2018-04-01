لندن: بريطاني أحد عسكريين تابعين للتحالف قتلا في سوريا الخميس

كشفت بريطانيا، السبت أن أحد العسكريين التابعين لما يسمى بالتحالف الدولي، اللذين قتلا في سوريا، هو السرجنت البريطاني مات تونرو، مشيدة "بشجاعة" هذا الجندي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية ان الجندي مات تونرو (33 عاما) كان ينتمي الى الوحدة الخاصة للخدمة الجوية. وهو أول جندي بريطاني يقتل في المعارك ضد تنظيم داعش.

وأوضحت الوزارة أن الجندي كان يعمل ضمن قوات أميركية عندما قتل في انفجار عبوة ناسفة الخميس. وأشارت إلى أن تونرو وهو من مانشستر بشمال غرب إنكلترا، خدم في الماضي في افغانستان والشرق الاوسط.

وكان مسؤولون أمريكيون وبريطانيون ذكروا الجمعة ان الانفجار وقع في مدينة مبنج بشمال سوريا. وقتل جندي أميركي ايضا وجرح خمسة من عسكريي قوات التحالف فيه.

ومنذ 2014، يقدم الجيش الأمريكي تحت مظلة التحالف الدولي أسلحة وتدريبات وأشكالا أخرى من الدعم لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" في سوريا بحجة قتال تنظيم داعش، وهو ما ألحق أضراراً كبيرة بالعلاقات التركية الأمريكية.