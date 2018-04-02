الخلاف داخل الائتلاف الحاكم بألمانيا يتسع حول الإسلام

لا زال الخلاف داخل الائتلاف الحاكم بألمانيا حول علاقة الإسلام بألمانيا آخذاً في الاتساع بين حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة أنجيلا ميركل، على خلفية تصريح وزير الداخلية الجديد هورست سيهوفر الذي قال فيه إن الإسلام لا ينتمي إلى ألمانيا.

وكرر زعيم الكتلة البرلمانية للحزب البافاري في البوندستاغ (البرلمان الألماني)، ألكسندر دوبرنت، كلام سيهوفر بالقول في مقابلة مع صحيفة "فوكس"، بأن القول إن الإسلام ينتمي لألمانيا "يشكل عائقا أمام اندماج" المهاجرين واللاجئين المسلمين "لأنه يبعث بالرسالة الخاطئة".

ولم يبد دوبرنت اهتماما كبيرا باتساع الهوة مع حليفه الرئيسي في الحكومة المستشارة أنجيلا ميركل، وقال إن حزبه لن يغير موقفه من هذا النقاش، متذرعاً باستطلاع أجري وأظهر أن معظم الألمان يؤيدون سيهوفر.

ويعيش في ألمانيا نحو 4 ملايين ألماني تركي مسلم، أو نحو 5 في المائة من نسبة السكان، قدموا بعد الحرب العالمية الثانية لتوفير اليد العاملة.

وفيما بدا الحزب البافاري متمسكا بمواقفه من الإسلام مع اقتراب الانتخابات المحلية في المقاطعة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، يستمر حزب ميركل بالدفع في الاتجاه المعاكس.

وفي تصريحات لصحف مجموعة (فونكه) الإعلامية الصادرة السبت، قال وزير المالية الألماني السابق: "لا يمكننا أن نوقف مسار التاريخ، وعلى الجميع أن يتعامل مع حقيقة أن الإسلام أصبح جزءا من بلادنا".

وحث شويبله المسلمين المقيمين في ألمانيا على أن يتبينوا أنهم يقيمون في بلد لا يتسم بطابع التقاليد الإسلامية "وعلى بقية السكان أن يقبلوا وجود نسبة متزايدة من المسلمين في ألمانيا"، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى التماسك المجتمعي والقواعد المستندة إلى قيم الدستور، وقال إن المهم هو التعايش معا بسلام واحترام الاختلافات.