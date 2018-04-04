روسيا تُفشل عمليتين إرهابيتين بفضل معلومات استخبارية تركية وأمريكية

قال ألكسندر بورتنيكوف، رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إنّ موسكو استطاعت إفشال عمليتين إرهابيتين في روسيا بفضل المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته اليوم الأربعاء، في النسخة السابعة لمؤتمر موسكو الدولي للأمن.

وأوضح بورتنيكوف أنّ المعلومات الاستخباراتية التي قدمتها تركيا والولايات المتحدة، ساهمت بشكل كبير في إفشال عمليتين إرهابيتين كانتا ستستهدفان احتفالات عيد رأس السنة الميلادية في روسيا.

وتابع قائلاً: "تركيا حذرت أجهزة الاستخبارات الروسية من مخطط لعملية إرهابية ستقع في روسيا. وبفضل المعلومات التي حصلنا عليها من شركائنا الأتراك، استطعنا إفشال تلك العملية".

وأردف أيضاً: "وكذلك تلقينا معلومات من الولايات المتحدة الأمريكية تشير إلى وجود تحضيرات لعملية إرهابية في مدينة سان بطرسبورغ".