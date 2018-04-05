فرنسا.. اعتقال داعية فرنسي من أصل سوري لانتمائه لداعش الإرهابي



أفادت السلطات الفرنسية أنها ألقت القبض على مواطن فرنسي من أصل سوري للاشتباه بمشاركته في القتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، حسبما أفادت مصادر الاربعاء.

المتهم بسام عياشي (72 عاما) ه مؤسس المركز الإسلامي البلجيكي في حي مولينبيك الذي تسكنه غالبية من المهاجرين في بروكسل، ويعتبر عياشي من رموز التطرف الديني في بلجيكا. وقد تم اعتقاله في 27 اذار/مارس في شمال فرنسا بموجب مذكرة أصدرها قاض في مكافحة الإرهاب في باريس، بحسب احد المصادر.

وكان الداعية الفرنسي من أصل سوري اعتقل في 2009 بتهمة أخرى متعلقة بالإرهاب قبل أن يتم الإفراج عنه بعد ثلاث سنوات ليتوجه إلى سوريا. ولم تذكر المصادر الفرنسية متى وكيف عاد إلى أوروبا.

وورد اسم عياشي الذي حصل على الجنسية بزواجه من فرنسية، الشهر الماضي في قضية مقاتل فرنسي متطرف اعتقل بعد أن أمضى فترة في سوريا وبعد ذلك في اليابان التي رحلته إلى فرنسا في الثامن من اذار/مارس.

بعد ذلك أصدر القاضي الذي وجه التهم إلى ذلك المقاتل الفرنسي مذكرة اعتقال بحق عياشي للاشتباه بارتباطه بإرهابيين نظرا لأن الاثنين كانا على اتصال ببعضهما في سوريا.

ولم تؤكد النيابة اعتقال عياشي.

وكان عياشي ساعد في تأسيس المركز قبل أكثر من 20 عاماً في مولينبيك الذي أصبح يشتهر بأنه معقل للتطرف بعد أن خرج منه العديد من الأشخاص ممن التحق بتنظيم داعش الإرهابي وممن كانوا وراء هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2009 اعتقلت الشرطة عياشي بصحبة شاب فرنسي اعتنق الإسلام بعد أن اكتشفت أنهما يأويان مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين في عربة.

كما اتهمت السلطات الإيطالية الرجلان بالتورط في شبكة تسهل الإرهاب الدولي. وبعد سجنه ثلاث سنوات تم الإفراج عنه فعاد إلى بلجيكا.

وفي 2016 بثت قناة "فرانس 2" فيلما وثائقيا حول عائلة عياشي بعنوان "الأب والابن والجهاد".