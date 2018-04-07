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أنباء عن وقوع ضحايا في حادث دهس بألمانيا

ديلي صباح
إسطنبول
Twitter @thedaniel3009 Twitter @thedaniel3009

قامت سيارة مسرعة بدهس عدد من المارة بمدينة مونيستر غربي ألمانيا.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن 3 أشخاص قتلوا بينما أصيب ثلاثون آخرون في الحادث

ونقل موقع "آر بي" الإخباري الألماني، عن مصادر لم يسمها، إن سيارة مسرعة صدمت عددا من المارة في مدينة مونستر بولاية شمال الراين ويستفاليا؛ ما أدى إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين (دون توضيح مدى خطورة الإصابات).

ولم تصدر السلطات الألمانية أي تعليق على الحادث حتى الساعة 15:45 (ت.غ).

وبينما لم تحدد الشرطة دوافع الحادث، ذكر موقع "آر بي" إن الدلائل الأولية تشير إلى أنه "هجوما إرهابيا".

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