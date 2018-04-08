خبير تركي: المسؤولون الأوروبيون غير مستعدون للتعامل بجدية مع الإسلاموفوبيا لاعتبارات سياسية

رأى أنس بايراكلي الخبير التركي في الشؤون الخارجية بمؤسسة الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أنقرة، أن الاتحاد الأوروبي غير مستعد لمعالجة ظاهرة الإسلاموفوبيا التي زاد انتشارها في الغرب.

وقال بايراكلي للأناضول على هامش مؤتمر دولي حول الإسلاموفوبيا في جامعة صباح الدين زعيم بإسطنبول إنه "بسبب المخاوف من الاعتبارات السياسية ، فإن السياسيين الأوروبيين ليسوا مستعدين للتعامل مع هذه القضية بجدية".

واستبعد أن يقدم الاتحاد الأوروبي على أي خطوات من شأنها الحد من تلك الظاهرة في المستقبل القريب، مشددا بالوقت ذاته على ضرورة تحركهم لإنهائها.

وأضاف الخبير التركي وهو أيضا محرر مشارك في التقرير الأوروبي السنوي عن الإسلاموفوبيا منذ عام 2015 "أنه ينبغي على البرلمان الأوروبي أن يعتبر الإسلاموفوبيا شكلًا من أشكال العنصرية".

ولفت أيضًا إلى وجود زيادة في السياسات والهجمات التي تستهدف الإسلام في أوروبا، خاصة بعد بداية الأزمة في سوريا.

وقال على هامش المؤتمر الذي بدأ الجمعة الماضي، ويختتم اليوم، إن "ما نشهده للأسف، هو سيطرة التيار اليميني المتطرف(في أوروبا) على السياسات الأوروبية".

وتابع: "رغم أن اليمين المتطرف ليس على رأس السلطة في معظم الدول الأوروبية، إلا أن خطابهم هو الذي يحكم بالفعل العديد من تلك الدول.

وبحسب بايركلي، فإن "غالبية السياسيين ووسائل الإعلام والنخب السياسية الأوروبية تنكر وجود تلك الظاهرة ببلادهم".

واعتبر أن "إنكار وجود المشكلة هو بحد ذاته جزء كبير منها".

وقال بايراكلي إن "ألمانيا بدأت مؤخرًا في تسجيل هجمات معادية للمسلمين كفئة منفصلة".

وأضاف "لقد وثّقت ألمانيا أكثر من 900 هجوم ضد المسلمين، في عام واحد؛ 100 منها كانت ضد مساجد".

وتابع الخبير التركي: "بالنظر إلى هذه الأرقام ، لا نرى غضب وسائل الإعلام والسياسيين. إنهم يسكتون عن هذه القضية بسبب هيمنة الخطاب اليميني المتطرف".

وأفاد تقرير صدر مؤخرا عن "مؤسسة الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية" في أنقرة ، بتصاعد موجة الجرائم المرتبطة بالإسلاموفوبيا في أوروبا.

وكشفت المؤسسة في تقريرها الصادر تحت عنوان "التقرير الأوروبي عن الإسلاموفوبيا" عن توثيق 908 جرائم ، تتراوح بين الهجمات اللفظية والجسدية إلى محاولات القتل استهدفت المسلمين في ألمانيا، وكذلك 664 جريمة مماثلة في بولندا، و364 في هولندا، و256 في النمسا، و121 في فرنسا، و56 في الدنمارك، و36 في بلجيكا.