الشرطة الفرنسية تخلي بالقوة اعتصاما ضد مشروع بناء مطار

أصيب رجل شرطة فرنسي اليوم أثناء اشتباكات لقوات الأمن مع نشطاء معارضون لإقامة مطار في غرب فرنسا.

وقد قامت قوات الشرطة صباح اليوم بإخلاء مخيم أنشأه المحتجون على بناء المطار منذ حوالي عقد من الزمان لمنع أي أعمال إنشاء وعرقلتها.

وقالت مصادر شرطية إن الشرطي قد أصيب في عينه لكن حياته ليست في خطر. وأضافت أنه تم توقيف شخص عقب الاشتباكات التي اندلعت بوصول 2500 رجل شرطة إلى موقع نوتردام دي لاند، صباح اليوم.

وكانت الحكومة الفرنسية تخلت نهائيا، في شهر كانون ثاني، عن مشروع بناء المطار بعد 50 سنة من النقاشات والمباحثات، وأمهلت المعتصمين حتى الربيع لإجلاء المكان، فيما اعتبر انتصارا لجماعة البيئة.

لكن حوالي 100 شخص بقوا في المكان منذ العام 2009 بهدف تحويله إلى "منصة اجتماعية للبيئة والزراعة" تقوم على 1600 هكتار من الأراضي المخصصة لهذا المشروع وأطلقوا عليه اسم "زاد" أي "منطقة الصمود والدفاع". وتعود آخر محاولة فاشلة لإخلاء هؤلاء النشطاء من المنطقة إلى ستة أعوام مضت.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي بأن حكومته: "ستضع نهاية لتلك المنطقة غير الشرعية التي تزدهر في هذه المنطقة منذ عشر سنوات"، وأضاف مهددا: "على شاغلي الأرض غير الشرعيين هؤلاء أن يخلوها بأنفسهم قبل مجيء الربيع وإلا فإنهم سيطردون منها".