السلطات الألمانية تفشل في ترحيل الآلاف ممن لم يحصلوا على حق اللجوء

نقلت صحف ألمانية أن السلطات في البلاد فشلت في ترحيل نحو 21 ألف لاجئ ممن تم رفض طلبات لجوئهم عام 2017، لأسباب بينها رفض الطيارين اصطحابهم.

وكان وزير الداخلية هورست زيهوفر، أعلن منذ توليه منصبه منتصف مارس/آذار الماضي في أكثر من مناسبة عزمه تسريع وتيرة ترحيل اللاجئين المرفوضين. فيما قال شتيفان ماير، وكيل وزارة الداخلية في تصريحات صحفية، أمس، إن الوزارة تعتزم زيادة أعداد المرحلين.

ونقل صحيفة "بيلد" عن مصادر رفيعة لم تكشف عن هويتها، اليوم الثلاثاء، قولها إن السلطات الألمانية فشلت خلال 2017 في ترحيل 20869 طالب لجوء رفضت طلبات لجوئهم في ألمانيا نهائيا. وتابعت "فشلت معظم عمليات الترحيل في هذه الحالات، في اللحظات الأخيرة قبل إتمامها".

وأوضحت أن أبرز أسباب فشل عمليات الترحيل في هذه الحالات، عدم عثور السلطات على المرحلين في يوم الترحيل لهروبهم من محل إقامتهم المسجل، أو تقديمهم إفادات طبية تفيد بمرضهم، أو اعتراضهم على الترحيل وعدم استطاعة السلطات إجبارهم على التحرك من محل إقامتهم.

ووفق المصادر ذاتها، رفض طيارون اصطحاب 313 من الأشخاص المطلوب ترحيلهم على الطائرات، ما أدى لفشل عمليات ترحيلهم.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من حق الطيارين رفض اصطحاب ركاب معينين في حال كانوا "عدوانين"، أو "لا يتبعون تعليمات السلامة على متن الطائرة".

ولم تكشف الصحيفة جنسيات أو أعمار الأشخاص الذين فشلت عمليات ترحيلهم.

في المقابل، نجحت السلطات الألمانية في ترحيل 25.673 طالب لجوء رفضت طلباتهم خلال 2017، حسب المصادر ذاتها، دون مزيد من التفاصيل.

ولم تكشف الصحيفة العدد الإجمالي لطالبي اللجوء المرفوضة طلبات لجوئهم في 2017، أو عدد من تم قبول طلباتهم.