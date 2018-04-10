تقارير عن خروج ابنة الجاسوس السابق من المشفى بعد تعافيها من التسمم

تعافت ابنة العميل الروسي السابق من التسمم وخرجت من المستشفى وفق ما أفادت به الثلاثاء تقارير إعلامية بريطانية.

وذكرت المصادر أن يوليا البالغة من العمر 33 عاما خرجت من المستشفى ونقلت الى مكان آمن، فيما لا يزال والدها سيرغي سركيبال في المستشفى.

ولم يصدر أي تعليق عن الشرطة التي تتولى التحقيق في عملية التسميم التي حصلت في 4 اذار/مارس بواسطة غاز الأعصاب في سالزبري في المملكة المتحدة.

وكان الطاقم الطبي في مستشفى سالزبري أعلن الأسبوع الماضي ان يوليا "تستعيد عافيتها يوما بعد يوم وستغادر المستشفى عندما تصبح في حال يمكنها من ذلك".

كذلك الوضع الصحي لوالدها، المسؤول العسكري الروسي السابق الذي كشف لبريطانيا معلومات سرية قبل أن ينتقل الى اراضي المملكة المتحدة في صفقة تبادل للجواسيس، "يتحسن بسرعة".

وتتهم بريطانيا وحلفاؤها روسيا بتنفيذ الاعتداء، الأول من نوعه بواسطة غاز الأعصاب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، والذي تسبب بأزمة دبلوماسية كبرى بين موسكو التي تنفي بشدة مسؤوليتها والغرب.