ميركل: هناك دليل واضح على استخدام أسلحة كيماوية في سوريا

قالت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، "أعتقد أن هناك دليل واضح تماما على استخدام أسلحة كيماوية في سوريا".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي رفقة الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، أعقب جلسة مباحثاتهما بمقر المستشارية بالعاصمة الألمانية برلين.

وأضافت ميركل، أنه "من المحزن جدا تكرار استخدام هذه الأسلحة رغم الإدانات الدولية المتكررة".

والسبت الماضي، قتل 78 شخصا وأصيب المئات في هجوم بالأسلحة الكيماوية على بلدة دوما، آخر منطقة تخضع لسيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق السورية، حسب مصدر طبي.

وفي سياق آخر، جددت ميركل، وبوروشينكو، الدعوة لإرسال بعثة حفظ سلام أممية لشرقي أوكرانيا.

وقالت ميركل، "للأسف، لا توجد هدنة حقيقية في شرق أوكرانيا (..) نريد مواصلة الدعوة لإرسال بعثة حفظ سلام أممية لمنطقة الأزمة".

وتابعت "نحن ملتزمون بالدعوة لتبادل السجناء (بين طرفي النزاع)، واحترام وقف اطلاق النار".

وأضافت "لا يجب أن نتراجع عن بذل الجهود في هذا الإطار، لأن الأمر يتعلق بالناس والجنود الذين يفقدون حياتهم بسبب هذا الصراع".

بدوره، قال بوروشينكو، "اتفقنا على مواصلة الدعوة لإرسال بعثة حفظ سلام أممية لشرقي أوكرانيا".

وحمّل المتمردين الموالين لروسيا في شرقي أوكرانيا "مسؤولية انتهاكات وقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق اليوم، عقدت ميركل وبروشينكو، جلسة مباحثات مغلقة في مقر المستشارية في برلين، بعد وقت قصير من وصول الرئيس الأوكراني لألمانيا في زيارة لم تعلن مدتها.

ووقعت كييف وموسكو، في 2015، بوساطة ألمانية وفرنسية، اتفاق مينسك الذي يقضي بوقف إطلاق النار في شرقي أوكرانيا بين المتمردين الموالين لروسيا والقوات الأوكرانية، والذي أودى بحياة 10 آلاف شخص منذ اندلاعه في 2014، وفق تقديرات أممية.

ومنذ 2015، حدثت انتهاكات كثيرة للاتفاق، واستأنف المتمردين والقوات الأوكرانية القتال أكثر من مرة، ما دفع مراقبين للتشكيك في جدوى اتفاق وقف اطلاق النار.