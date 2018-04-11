لاجئون ينظمون تظاهرة في أمستردام للفت الانتباه لمشكلة السكن

نظمت مجموعة من طالبي اللجوء مظاهرة في العاصمة الهولندية، اليوم الاربعاء، للفت الانتباء إلى مشكلة السكن التي يواجهونها.

وبدعم من ناشطين هولنديين، نظمت مجموعة من طالبي اللجوء أطلقت على نفسها اسم "نحن هنا"، مظاهرة أمام بلدية أمستردام، ولفتت الانتباه إلى الوضع الصعب الذي تعاني منه طالبات اللجوء بشكل خاص.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل: "لا يمكننا أن نعيش في الشارع"، "لم نصبح لاجئين باختيارنا"، و"نريد توفير السكن لمدة 24 ساعة ".

وانتقد المتظاهرون إخراج اللاجئين من المباني المهجورة وتقديم البلديات لهم أماكن إيواء ليلية لمدة 12 ساعة فقط.

وفي كلمة لها، لفتت المتحدثة باسم المجموعة، "بشارة"، إلى أنها تعيش في الشوارع منذ قرابة 12 عاما بدون أن تحمل وثائق رسمية مثل جواز سفر.

وقالت: "نريد اليوم حلاً ولن نغادر هنا مالم نحصل عليه. يقدمون لطالبات اللجوء مأوى ليلي لمدة 12 ساعة، ونمكث خلال النهار في الشوارع وهذا غير آمن، لذا نطالب بتوفير مأوى لمدة 24 ساعة".

أما الناشطة الهولندية جويس ماس، فقالت للأناضول: "اضطر اللاجئين لمغادرة 35 مبنى فارغ، وعانى هؤلاء الحزن والألم والضغط، حيث أقدم بعضهم على الانتحار فيما فقدنا آخرين".

وأضافت: " بعض القوانين تجعل الناس عديمي القيمة، لذا فنحن هنا اليوم للتعبير عن أن حقوق الإنسان تنطبق على الجميع".