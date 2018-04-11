ماي مستعدة للمشاركة في ضرب سوريا دون الرجوع للبرلمان

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، الأربعاء، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي مستعدة لمشاركة بلادها بعمل عسكري ضد النظام السوري، على خلفية الهجوم الكيميائي بمدينة دوما في سوريا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن مصادر رفيعة بالحكومة (لم تذكرها) أن ماي تبدو مستعدة لمشاركة بريطانيا في عمل عسكري ضد نظام الأسد، دون انتظار موافقة البرلمان.

وأوضحت المصادر للهئية البريطانية أن ماي ترى أن هناك حاجة ملحة" للردّ على استخدام الأسلحة الكيميائية بدوما، لضمان عدم تكرار هجمات مماثلة.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، روسيا من رد قادم على الهجوم الكيميائي في مدينة دوما السورية قائلًا إن "الصواريخ قادمة".

وكتب ترامب، في تغريدة عبر "تويتر" يقول إن "روسيا تعهدت بإسقاط أي صواريخ يتم إطلاقها على سوريا".

وأضاف: "استعدي يا روسيا لأن الصواريخ قادمة.. صواريخ جميلة وجديدة وذكية".

وقتل 78 مدنياً على الأقل وأصيب مئات، السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على دوما، آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بحسب مصدر طبي.