بوتين يؤكد أن روسيا لا تود الانسحاب من برامج التعاون الدولي الفضائي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن بلاده لا تعتزم الانسحاب من برامج التعاون الدولي في مجال الفضاء، وإنها مستمرة في ذلك حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك على هامش زيارة بوتين لمتحف الفضاء، شمال شرقي العاصمة موسكو، بمناسبة اليوم العالمي للفضاء، وفق قناة "روسيا اليوم".

وأضاف الرئيس الروسي "لا ننوي هدم أي شيء في هذا المجال، ولا الانسحاب من هذه البرامج، بل نعتزم إكمالها"، دون تسمية برامج بعينها.

وتابع "لدينا شركاء فيما يخص دراسة القمر والمريخ، ومن بينهم الولايات المتحدة وكندا، واليابان، والاتحاد الأوروبي".

وتأتي تصريحات الرئيس الروسي بالتزامن مع اندلاع عدة أزمات سياسية بين روسيا وعدد من الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا.

وحذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، روسيا، من شن ضربة عسكرية ضد مواقع في سوريا، على خلفية الهجوم الكيميائي الذي شنته قوات النظام السوري (المدعومة من موسكو) في مدينة دوما، بالغوطة الشرقية السبت الماضي.

كما اندلعت أزمة بين موسكو ولندن على خلفية اتهام الأخيرة روسيا يتسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا، في 4 مارس/ آذار الماضي باستخدام غاز الأعصاب السام داخل الأراضي البريطانية.

وسبق أن أعلن قطاع الفضاء السوفيتي 12 أبريل/ نيسان من كل عام، عيدا للفضاء حيث حطّت في مطار بايكونور في كازاخستان، في مثل هذا اليوم قبل 57 عاماً مركبة "فوستوك 1"، عائدة من الفضاء بيوري غاغارين، بعد دورة كاملة حول الأرض.