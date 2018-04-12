سقوط طائرة حربية يونانية ببحر إيجه

سقطت طائرة حربية من طراز "ميراج 2000"تابعة لسلاح الجو اليوناني بالقرب من جزيرة "سكيروس" اليونانية ببحر إيجة.

وذكر بيان صادر عن القوات الجوية اليونانية، اليوم، أن المقاتلة سقطت في تمام الساعة 12:15 ظهراً بالتوقيت المحلي (09:15 تغ)، قبالة السواحل الشمالية الشرقية للجزيرة.

وأضاف البيان أن عمليات البحث والإنقاذ بدأت في المنطقة، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن سبب سقوط المقاتلة ومصير قائدها.

من جهة أخرى ذكرت وسائل إعلام يونانية، أن المقاتلة سقطت أثناء هبوطها.

ولم تصدر تصريحات رسمية بعد حول أسباب سقوط قتلى أو جرحى جراء الحادث.