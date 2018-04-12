ماكرون: لدينا دليل على استخدام الأسد لـالكيميائي وسنرد في الوقت المناسب

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده حصلت على دليل يثبت استخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي في سوريا، مؤكداً أن بلاده سترد على ذلك في الوقت المناسب.

وتعهد ماكرون، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية اليوم الخميس، بعدم السماح "بأي تصعيد في المنطقة"، مستدركاً بالقول: "لا يمكننا أيضاً أن نترك الأنظمة التي تعتقد أنه يمكنها فعل أي شيء".

وأكد الرئيس الفرنسي أن باريس سترد "في الوقت الذي نختاره عندما نقرر بأنه الأنسب والأكثر فعالية".

وتأتي تصريحات ماكرون التي تحيل موعد الضربة إلى أجل غير معلوم، بعد ساعة من تغريدة جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نفى فيها أن يكون قد حدد موعداً للضربة العسكرية في سوريا، مؤكداً أنها "قد تكون في وقت قريب جداً وقد لا تكون كذلك على الإطلاق".