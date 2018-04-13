بلجيكا تدعو للتريث قبل قرار الضربة العسكرية المحتملة

دعا وزير الخارجية البلجيكي، ديديه رايندرز، إلى التريث قبل قرار الضربة العسكرية المحتملة التي تنوي كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا تنفيذها ضد النظام السوري.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب لقائه نظيره الألماني هايكو ماس، في العاصمة بروكسل، اليوم الجمعة.

وشدد رايندرز، على ضرورة "تجنب تصاعد التوتر العسكري والسعي إلى حل سياسي".

من جهته، قال وزير الدفاع البلجيكي ستيفن فاندبوت، اليوم، إن بلاده لم تتلق دعوة للمشاركة في الضربة المحتملة بسوريا، بحسب صحيفة "دي مورجن" المحلية.

يأتي ذلك وسط تسارع في وتيرة التطورات بشأن رد عسكري أمريكي محتمل، على مقتل 78 مدنيًا على الأقل وإصابة المئات، السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على دوما، آخر منطقة كانت تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق.