الناتو: كافة أعضاء الحلف وعددهم 29 دولة يدعمون الغارات الجوية على سوريا

قال حلف الناتو إن كافة أعضاء الحلف وعددهم 29 دولة يدعمون الغارات الجوية على سوريا نتيجة قيام دمشق بشن هجوم كيماوي مشتبه به ضد المدنيين في نهاية الأسبوع الماضي.

أوضح الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، أن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا في وقت مبكر اليوم السبت تهدف إلى التأكيد على أنه لا يمكن الإفلات من العقاب في حال استخدام الأسلحة الكيماوية.

أشار إلى أن الحلفاء الثلاثة قالوا إنه "عمل ناجح للغاية" أدى إلى تدهور كبير في قدرات قوات الرئيس السوري بشار الأسد على شن هجمات كيماوية ثانية في وقت قريب.

في السابع من أبريل / نيسان، قتل أكثر من 40 مدنيا في هجوم كيماوي مشتبه به في دوما على مشارف دمشق.

ونفت سوريا مسؤوليتها، لكن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قالوا إنه ما من شك في أن حكومة الأسد هي المسؤولة.