روتردام الهولندية تشهد تظاهرة مؤيدة لـمسيرة العودة الكبرى في غزة

تظاهر عشرات الناشطين، السبت، في مدينة روتردام الهولندية؛ تضامنا مع "مسيرة العودة وكسر الحصار" المتواصلة منذ أكثر من أسبوعين قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وشهدت المظاهرة -التي نظمتها مؤسسة "البيت الفلسطيني" (غير حكومية)- مشاركة عدد من الشخصيات العربية والهولندية الناشطة في مجال حقوق الإنسان.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين، ولافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "غزة حرة"، و"فلسطين حرة".

كما نددوا بقتل عشرات المتظاهرين السلميين على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم في "مسيرة العودة" المطالبة بحق العودة.

وحمل المتظاهرون توابيت رمزية كتبوا عليها أسماء الفلسطينيين الذين ارتقوا شهداء برصاص إسرائيلي خلال مشاركتهم في فعاليات المسيرة.

وقال بيان صحفي لمؤسسة "البيت الفلسطيني" إن المتظاهرين يتضامنون مع أهالي غزة وجميع المناطق الفلسطينية.

وطالب البيان بـ"وضع حد للعنف الذي تمارسه إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين وإنهاء احتلال فلسطين".

وبدأت مسيرات العودة، في 30 مارس/آذار الماضي، حيث يتجمهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بالعودة. ومن المقرر أن تصل فعاليات مسيرة العودة ذروتها في 15 مايو/أيار المقبل.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك الفعاليات السلمية بالقوة ويستهدف المدنيين بدم بارد؛ ما أسفر عن استشهاد 35 فلسطينيًا، وإصابة الآلاف بالرصاص والاختناق بفعل الغاز المسيل للدموع.