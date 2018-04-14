ماي: بريطانيا راعت القانون الدولي في ردها على هجوم دوما

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، السبت، إن بلادها "راعت القانون الدولي" عند اتخاذ قرار توجيه ضربة عسكرية ضد مواقع تابعة للنظام السوري، رداً على هجوم دوما الكيميائي.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيسة الوزراء، أنه من "المسموح للمملكة المتحدة بموجب القانون الدولي، على أساس استثنائي، اتخاذ إجراءات من أجل تخفيف معاناة إنسانية"، حسب هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي".

وأضافت ماي أن "هذا العمل الجماعي يبعث برسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي يرفض استخدام الأسلحة الكيماوية".

وفجر اليوم السبت، أعلنت واشنطن وباريس ولندن، شن ضربة عسكرية ثلاثية على أهداف تابعة للنظام السوري في رد على هجوم كيميائي نفذه على مدينة دوما السبت الماضي أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى.