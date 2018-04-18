السلطات البلجيكية تحقق في تصدير مواد كيماوية لنظام الأسد بطريقة غير مشروعة

تحقق السلطات البلجيكية في ما إذا كانت ثلاث شركات قد شاركت في تصدير مواد كيماوية بطريقة غير مشروعة إلى سوريا.

وقال المتحدث باسم المحكمة، رولاند كاسيريس، إن القضية المرفوعة ضد الشركات سوف تعرض أمام المحكمة في الخامس عشر من مايو/أيار لبدء جلسات التحقيق فيها والتركيز على ما إذا كانت المنتجات الكيماوية قد جرى تصديرها في الفترة من 2014 حتى 2016 على الرغم من العقوبات المفروضة على نظام الأسد.

وذكرت مجلة "ناك" إنه كان من الضروري الحصول على تصريح خاص منذ عام 2013 لتصدير عدد من المواد الكيماوية إلى سوريا بسبب الحرب الجارية، ولكن تمكنت ثلاث شركات بلجيكية مترابطة من مواصلة التصدير حتى عام 2016.

وتشير التوقعات إلى أن أحد هذه المواد قد يكون له استخدام مزدوج في إنتاج غاز السارين.