"سفينة العودة" تنطلق من النرويج باتجاه غزة بغرض كسر الحصار

أعلنت اللجنة الدولية المشرفة على تسيير سفن "كسر الحصار" إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أنها تعمل على تجهيز قارب، سيحمل اسم "سفينة العودة"، بغرض التوجه للقطاع، انطلاقا من "النرويج" لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه.

وقال عضو اللجنة البروفسور غيرد فون ديرليب (أكاديمي نرويجي)، إن القارب الذي سيُبحر لصالح تحالف "أسطول الحرية"، سيصل قطاع غزة أوائل يوليو/تموز القادم.

وأضاف، بحسب الموقع الإلكتروني لتحالف أسطول الحرية، إن فرق العمل بدأت بإعادة بناء قارب صيد نرويجي، تم بناؤه عام 1963، لإطلاقه نحو غزة في إطار الجهود الرامية لتسيير السفن بالتزامن مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية التي تصادف منتصف الشهر القادم.

وتابع ديرليب: "سيطلق على القارب الخشبي المذكور اسم (العودة) في إشارة إلى دعم حق العودة للفلسطينيين، الذين هجرتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى أراضيهم المغتصبة".

وأضاف: "لقد أنجزنا الكثير من العمل خلال الفترة الماضية، مثل بناء مقصورات، وتجهيز أَسرّة للمشاركين وأفراد الطاقم".

ولفت إلى أن سفن كسر الحصار ستتوقف في عدد من الموانئ الأوروبية قبل وصولها إلى شرق البحر المتوسط، وسيتم تنظيم فعاليات تضامنية في كل ميناء من تلك الموانئ للمطالبة بكسر الحصار وبحق العودة وبالحرية للشعب الفلسطيني.

كما دعا ديرليب المنظمات الشعبية النرويجية والدولية لتقديم التبرعات بهدف دعم حملة "من أجل مستقبل عادل للفلسطينيين".