سجين هارب في آيسلندا يستقل طائرة تقل بالمصادفة رئيس وزرائها

في قصة تشبه سيناريوهات أفلام الإثارة الأمريكية، تمكن أحد السجناء من الهرب من سجن ضعيف الحراسة في جنوب آيسلندا، مستغلاً عدم وجود سياج للسجن وواصل طريقه حتى وصل إلى أقرب مطار دولي على بعد 100 كيلومتراً من السجن.

واستخدم السجين الهارب بطاقة طيران عائدة لراكب آخر ليتمكن من الصعود على متن طائرة تجارية متوجهة إلى السويد، وهي الطائرة التي كانت تقل، بالمصادفة، رئيس وزراء آيسلندا، كاترين جاكوبستودر.

ورغم الحظ الذي حالف سيندري ثور ستيفانسون إلا أن قصة هروبه المثيرة لم تكلل بالنجاح، حيث تم التعرف عليه عبر كاميرات مطار كيفلافيك السويدي.

وكان ستيفانسون محبوساً بتهمة سرقة 600 جهاز كومبيوتر متخصص، تستخدم للتنقيب عن العملة المشفرة بيتكوين.

ستيفانسون الذي هرب أمس الأربعاء، هو أحد 11 شخصاً اعتقلوا في 2 شباط/ فبراير الماضي، بشهبة سرقة أجهزة الكومبيوتر المذكورة والتي تصل قيمتها التقديرية إلى 1.6 مليون يورو.

وتعد عملية السرقة هذه الأكبر في تاريخ آيسلندا المعروفة بأجوائها المسالمة.