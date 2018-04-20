إخلاء منطقة وسط برلين من السكان لتفكيك قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

تم إجلاء آلاف الأشخاص من محيط محطة القطارات الرئيسية في برلين الجمعة للسماح لخبراء إبطال مفعول المتفجرات بتفكيك قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية عثر عليها في موقع بناء.

وتم وقف أو تغيير مسار القطارات والحافلات لدى انطلاق عملية إبطال مفعول القنبلة البريطانية التي تزن نصف طن وعثر عليها بعد أكثر من 70 عاما من انطلاق الحرب. وأقامت السلطات منطقة محظورة في محيط 800 متر حول القطاع الواقع شمال محطة القطارات الرئيسية التي يستخدمها عادة نحو 300 ألف راكب.

وشملت المنطقة التي تم عزلها محطة القطارات إضافة إلى مستشفى عسكري ووزارة الاقتصاد ومعرضا فنيا ومتحفا إلى جانب جزء من المقر الجديد لجهاز الاستخبارات.

وأعلنت الشرطة عند الساعة 13,00 (11,30 ت غ) أن الخبراء نجحوا في إبطال مفعول القنبلة.

وصدرت أوامر لآلاف السكان والموظفين بالابتعاد عن المنطقة وعدم العودة إلى حين سماح الشرطة بذلك.

وتنقلت الشرطة من منزل لآخر للتأكد من أن المنطقة باتت خالية تماما قبل بدء خبراء إبطال مفعول المتفجرات عملهم.

وأقيمت كذلك مراكز ايواء مؤقتة للمتأثرين بعملية الإخلاء.