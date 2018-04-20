شرطة باريس تفض بالقوة اعتصاما طلابيا في إحدى الجامعات

فضت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، اعتصاما طلابيا في إحدى جامعات باريس، احتجاجا على تغيير معايير الانتساب إلى الجامعات العامة.

واقتحم مئة شرطي على الأقل حرم جامعة "تولبياك" الواقعة في برج من 22 طابقا جنوبي باريس ويسيطر عليه الطلاب منذ 26 آذار/ مارس الماضي، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وبهذا الخصوص، قال وزير الداخلية جيرار كولومب، في تغريدة، "سيتم استعادة سيادة القانون في أنحاء البلاد".

ومنذ عدة أسابيع يمنع التحرك الطلابي الوصول بشكل تام الى أربع جامعات بينما يشهد نحو عشرة مواقع (من أصل 400) احتجاجات طلابية تعارض شروط القبول لدى الجامعات.

ويتزامن حراك الطلبة مع احتجاجات واسعة على الإصلاحات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون والذكرى الخمسين لاحتجاجات الطلبة في باريس في مايو عام 1968.