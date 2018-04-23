الشرطة اليونانية تفرق احتجاجا لمهاجرين في جزيرة ليسبوس

قامت الشرطة اليونانية بإجلاء لاجئين ومهاجرين آخرين نظموا احتجاجا في ميتيلين، أكبر مدينة في جزيرة ليسبوس ونقلتهم الى مركز احتجاز المهاجرين المكتظ بعد ليلة من الهجمات نفذها متطرفون مناهضون للمهاجرين.

وفي العملية التي جرت قبيل الفجر، قامت الشرطة بإجبار المهاجرين المحتجين على استقلال حافلات لنقلهم إلى مخيم موريا. واستمرت العملية أقل من عشر دقائق وفقا لوسائل إعلام محلية.

وكان المهاجرون الذين خيموا في ميدان سافو في البلدة يطالبون بحرية الحركة التي تعني بالنسبة لكثير منهم انتقالهم إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بمجرد منحهم حق اللجوء.

وكان المهاجرون قد تعرضوا لهجوم ليلة الأحد من قبل حشد طالبهم بمغادرة الميدان.