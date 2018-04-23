القضاء البلجيكي يحكم على صلاح عبد السلام بعشرين سنة سجن

أدان القضاء البلجيكي صلاح عبد السلام وشريكه سفيان عياري بمحاولة قتل ذات طابع إرهابي وبتهمة مشاركتهما في اشتباك مع عناصر شرطة في 15 اذار/مارس 2016 في العاصمة البلجيكية.

وقد صدر الحكم اليوم الاثنين في بروكسل، علماً أن صلاح عبد السلام مواطن فرنسي وشريكه سفيان تونسي.

ثم أعلنت محكمة الجنايات في بروكسل الحكم على كل واحد فيهما بالسجن عشرين عاما. وجاء في حيثيات الحكم أن ضلوعهما في التطرف "ليس موضع أي شك".

وكان قد جرح 4 رجال شرطة لدى مداهمة منزل المتهم صلاح.

وهذه أول مرة يصدر فيها حكم على عضو في جماعة متطرفة وهو في قيد الحياة. وقد جرت المحاكمة تحت إجراءات أمنية استثنائية شاركت فيها المروحيات.