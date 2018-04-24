المسلمون في فرنسا ينددون ببيان للنخبة المثقفة يدعو إلى إبطال سور من القرآن الكريم

نشرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية بياناً يوم الأحد بعنوان "ضد معاداة السامية الجديدة"، فيه دعوة إلى إبطال سور من القرآن الكريم بذريعة أنها "تدعو إلى قتل ومعاقبة اليهود والمسيحيين والملحدين"، مما أثار موجة كبيرة من الاستياء لدى المسلمين الفرنسيين.

وقد ندد المسلمون في فرنسا، أفراداً وقيادات، الاثنين، بالبيان الذي نشر والداعي إلى إبطال سور من القرآن الكريم؛ وفي ذلك قال دليل بوبكر، عمدة جامع باريس الكبير، في بيان إنّ "الهوس الجنوني بمعاداة السامية، والحكم غير العادل الذي أصدره المقال ضد المسلمين والإسلام يهدد بإثارة الطوائف الدينية ضد بعضها".



وأضاف أنّ مسلمي فرنسا "ملتزمون بقيم الجمهورية، وينددون بالفعل منذ عقود بمعاداة السامية والعنصرية ضد المسلمين في كافة أشكالها".



وأشار "بوبكر" إلى اجتماع عقد بين عدد من الأئمة والحاخامات اليهود في 11 أبريل/ نيسان الجاري، كوسيلة لتقريب وجهات النظر والجهود الرامية إلى تحسين العلاقات بين مسلمي ويهود فرنسا.



من جهته، نقل موقع شبكة "فرانس 24" التلفزيونية الفرنسية، عن طارق أوبرو، إمام مسجد بوردو الكبير (جنوب غرب) قوله إن "القول بأن القرآن الكريم يدعو إلى القتل بالغ العنف وسخيف". وأضاف "القرآن أنزل بالعربية. وأعتقد أن الذين وقعوا على المقالة قرأوا ترجمة للقرآن وتاويلا له. هذا يدل على نقص في الثقافة الدينية. كل نص مقدس يتضمن عنفا حتى الإنجيل".



وقد وقع على المقال 300 شخص، بينهم الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، ورئيس الوزراء السابق مانويل فالس، والمغني شارل أزنافور، والممثل جيرار ديبارديو.

رئيس مجلس الديانة الإسلامية أحمد أوغراس، قال لفرانس برس: "هذا المقال لا معنى له وخارج الموضوع. الأمر الوحيد الذي نتبناه (منه) هو وجوب أن نكون جميعا ضد معاداة السامية".

وزيرة العدل نيكول بيلوبات لم توقع على البيان بل قالت دون الخوض في التفاصيل إنه يتعين "القيام بكل شيء لتفادي حرب طائفية" مضيفة أن "فرنسا نظرا لطبيعة تكوينها بلد الاختلاط والتناغم" الاجتماعي.