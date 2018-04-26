البوندستاغ يقر مشروع "الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل"

أقر البرلمان الألماني اليوم الخميس، مشروع قرار تقدمت به ثلاث كتل برلمانية، ينص على الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل.

ويرى مشروع القرار أن أن إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في حل الدولتين، كما يعتبر القرار أمن وسيادة إسرائيل ركنا رئيسيا في السياسة الخارجية والأمنية لألمانيا.

وتقدمت بالمشروع ثلاث كتل برلمانية، وهي الاتحاد المسيحي والديمقراطي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي والليبراليون، وذلك بمناسبة مرور سبعين عاما على تأسيس دولة إسرائيل.

وفي توصيف لافت، أقر القرار بيهودية إسرائيل، ووصفها بـ"الدولة الديمقراطية اليهودية".

وأكد مشروع القرار على "يهودية دولة إسرائيل وديمقراطيتها واستقلالها وكذلك قيام دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للحياة."

وتوقفت مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ أبريل/ نيسان 2014؛ جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة، والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967 أساسًا لحل الدولين.

وخلال الجلسة، شنت النائبة عن حزب البديل لأجل ألمانيا، بياتريكس فون شتورش، هجومًا حادًا على الحكومة الألمانية، متهمة إياها بـ"تشجيع كراهية اليهود والعداء لإسرائيل في الشرق الأوسط"، عبر تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين في الشرق الأدنى (أونروا).