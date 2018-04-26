الرئيس الفرنسي يظن أن ترامب سينسحب من الاتفاق النووي مع إيران

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد ينسحب من الاتفاق النووي مع إيران لأسباب سياسية داخلية، وذلك بعد إجراء الرئيسين محادثات حول مستقبل هذا الاتفاق.

وقال ماكرون لوسائل اعلام اميركية أمس الأربعاء في واشنطن مع اقتراب انتهاء زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة إنه في الوقت الذي لا يعرف فيه على وجه الخصوص ما الذي سيقرره ترامب، فانه يعتقد ان الزعيم الاميركي "سوف يتخلص من الاتفاق بمفرده لأسباب داخلية".

وعلى ترامب المعارض الشرس للاتفاق الموقع بين طهران والقوى الكبرى أن يعلن إن كان سينسحب من الاتفاق أو يستمر به مع حلول المهلة النهائية لتجديده في 12 ايار/مايو.

ويتعلق جزء كبير من زيارة ماكرون إلى واشنطن بالسعي للتوصل إلى "اتفاق جديد" أكثر شمولية ويمكن أن يعالج أوجه القصور في الاتفاق الحالي الذي يصفه ترامب بأنه "الأسوأ" في التاريخ.

وقال ماكرون للصحافيين "ليس عندي معلومات خاصة" حول القرار الذي سيتخذه ترامب بخصوص الاتفاق.

وأضاف "أنا استمع إلى ما يقوله الرئيس ترامب ويبدو لي أنه ليس متحمسا جدا للدفاع عنه".

واستذكر ماكرون أن ترامب قد جعل التخلص من هذا الاتفاق النووي مع إيران تعهدا خلال حملته الرئاسية عام 2016.

وقال "التحليل العقلاني لكل تصريحاته لا يجعلني أفكر أنه سيفعل كل ما باستطاعته للحفاظ" على الاتفاق الذي تم توقيعه مع الجمهورية الاسلامية لمنعها من الحصول على قنبلة نووية.

والاقتراح الذي قدمه ماكرون إلى نظيره الأميركي يتضمن المحافظة على الاتفاق الحالي كدعامة من "أربع دعائم" لاتفاق مستقبلي.

والدعائم الثلاث الباقية هي معالجة فترة ما بعد عام 2025 عندما تبطل بنود معينة متعلقة بالنشاط النووي، ثم برنامج طهران للصواريخ البالستية، وأخيرا دور طهران "المزعزع للاستقرار" في المنطقة.

وقال ماكرون "بالنسبة لي اعتبر هذا تقدما، وهو يجنبنا السقوط في المجهول المطلق"، مؤكدا أن اقتراحاته منسقة مع شركائه الأوروبيين وليست عملا أحاديا.