الكشف عن 416 ممول صغير لداعش في فرنسا

كشفت السلطات الفرنسية أن لديها أسماء 416 متبرعا مولوا تنظيم داعش الإرهابي عبر مبالغ "زهيدة" لكن كثيرة، حسب ما أعلن مدعي عام باريس.

وفي وقت يُعقد في باريس مؤتمر حول تمويل الإرهاب الدولي، أوضح فرنسوا مولينس ردا على أسئلة إذاعة "فرانس انفو"، أن عملا "منسقا بين أجهزة الاستخبارات المالية" سمح بالتعرف على 416 متبرعا لتنظيم داعش في فرنسا في السنوات الأخيرة، معتبرا أن هذا العدد "كبير".

وأضاف القاضي أن هذه الأجهزة رصدت أيضا 320 شخصا يجمعون الأموال "متمركزين بشكل خاص في تركيا ولبنان، يتمكن عبرهم المقاتلون الموجودون في سوريا من الحصول على الأموال".

وقال مولينس لصحيفة "لو باريزيان" إن "داعش حصل على تمويل بشكل خاص مستخدما وسيلتين. أولا الزكاة والإحسان حيث تُرسل أموال إلى جمعيات خيرية أو مباشرة الى أفراد العائلة الموجودين على الأرض (...) وثانيا الغنيمة، غنائم الحرب، ما يعني التمويل عبر أعمال إجرامية".

وهناك ملفات عديدة لدى القضاء تشير إلى أناس يُشتبه بإرسالهم أموالا إلى أبنائهم الذين يشاركون في القتال في صفوف الجماعات المتطرفة وقد صدرت أحكام في مثل هذه القضايا.

واستخدمت أيضا الثغرات في نظام الحوالات المالية الذي يسمح بإرسال الأموال السريع الى شخص آخر، لتمويل المقاتلين الذين يقاتلون في العراق وسوريا. ومنذ أيلول/سبتمبر، فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا أوليا للاشتباه بعدم قيام المصرف البريدي بدوره الرقابي في هذه المسألة.