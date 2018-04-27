مباحثات بين التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي حول القدس

يجري وفد من منظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، زيارة إلى بروكسل للقاء الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، لتنسيق المواقف حول وضع مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة، الجمعة.

وتأتي الزيارة في إطار "التحرك والتواصل مع الدول المؤثرة والمنظمات الدولية لنقل رسالة القمة الإسلامية الاستثنائية التي انعقدت في 13 ديسمبر 2017 في إسطنبول بخصوص موقفها الرافض لقرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، ولأي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة".

وقال الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف العثيمين وفقا للبيان، "هذا التحرك يعمل على حشد الدعم الدولي للجهود الرامية إلى إطلاق عملية سياسية برعاية دولية متعددة الأطراف، وفق جدول زمني محدد، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".

وجدد العثيمين دعوته للدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى المبادرة بالاعتراف بها وبالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لها، ودعم انضمام فلسطين إلى المنظمات والاتفاقيات الدولية.

يشار أن اللجنة التنفيذية للمنظمة تضم في عضويتها المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، وجمهورية غامبيا الإسلامية، وجمهورية أوزباكستان، وجمهورية ساحل العاج، وجمهورية بنغلادش الشعبية، إضافة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.