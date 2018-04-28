بلجيكا.. مظاهرة ضد ما تتعرض له أقلية الأيغور من قمع في الصين

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس الجمعة، مظاهرة كبيرة مقابل مقر المفوضية الأوروبية، تنديدًا بممارسات الصين القمعية تجاه أقلية الأيغور المسلمة، في إقليم "تركستان الشرقية" بدعوة من "مؤتمر الأيغور العالمي".

وردد المشاركون في المظاهرة، الذين بلغ عددهم نحو ألفا شخص، هتافات من قبيل: "الحرية للأيغور" و"بالعدالة" و"أوقفوا الإبادة".

كما شارك في المظاهرة رئيس المؤتمر، دولقون عيسى، ورئيسته الفخرية، رابعة قدير.

وفي حديث للأناضول، قال "تحسين تك" من المشاركين في المظاهرة إنه نزل إلى الشارع للتنديد بالأعمال "القمعية"، التي تمارسها السلطات الصينية. وأضاف أن تركستان الشرقية تعيش تحت وطأة اضطهاد كبير. وتابع: "العالم صامت وأعمى إزاء ما يجري هناك".

والأُيغور أقلية مسلمة تنحدر من إقليم تركستان الشرقية، غربي الصين، تطلق عليه بكين اسم "شينجيانغ"، وتسيطر عليه منذ 1949.

وتُتهم السلطات بارتكاب انتهاكات حقوقية في الإقليم، آخرها إجبار سكانه من الأيغور بتثبيت تطبيق على هواتفهم النقالة، يمكنها من مراقبتهم على مدار الساعة، مع عقوبات قد تصل إلى الاحتجاز 10 أيام بحق المخالفين.