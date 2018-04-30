بريطاني من أصل باكستاني وزيرا للداخلية في بريطانيا

اختارت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي المواطن البريطاني باكستاني الأصل، ساجد جاويد، ليكون وزيرا للداخلية بعد استقالة الوزيرة السابقة على خلفية فضيحة عرقية مما يضع الحكومة امام أزمة جديدة تزيدها هشاشة.

ومع استقالة الوزيرة آمبر راد، وجدت ماي نفسها في الخط الأمامي للدفاع عن سياسة كانت أول من دعا عليها عندما كانت وزيرة للداخلية بين 2010 و2016 في حكومة ديفيد كاميرون.

وقد استقالت راد (54 عاما) عندما تبين أن لوزارتها أهدافا محددة بطرد المهاجرين غير الشرعيين، ولو أنها نفت علمها بالأمر أمام لجنة نيابية. لكنها أقرت في رسالة الاستقالة "لقد قمت بتضليل غير متعمد للجنة النيابية للشؤون الداخلية حول أهداف ترحيل مهاجرين غير شرعيين".

وعلقت ماي معبرة عن "الأسف الشديد" لرحيل الوزيرة التي كان عليها أن تجد لها بديلا في غضون ساعات فقط وقبل بضعة أيام على انتخابات محلية حاسمة لحكومتها المحافظة التي تعاني من الانقسام حول بريكست ولا تملك سوى غالبية ضئيلة في البرلمان.

ويأمل حزب العمال أن يكون وزير الداخلية الجديد حاضرا في البرلمان بعد ظهر الاثنين بدلا من راد. وكتب مسؤولو الحزب في البرلمان في تغريدة على الحساب الرسمي للحزب "نأمل بحضور ساجد جاويد إلى مجلس العموم عند الساعة 15,30 لإعطاء توضيحات حول أكاذيب راد وكيف يريد إصلاح الوضع ومتى سيعرض مشروع القانون للتعويض عن الضحايا ومن حدد هذه الأهداف وكم من الاشخاص تم طردهم خطأ وما كانت تعلمه رئيسة الحكومة".

نجل عائلة مهاجرة مسلمة:

ودفعت راد ثمن فضيحة ويندراش في إشارة إلى سفينة تحمل هذا الاسم نقلت مجموعة أولى من المهاجرين في 1948 من دول الكومنولث والكاريبي للمساعدة في إعادة إعمار المملكة المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.

ومع أن قانونا صدر عام 1971 منحهم الحق في البقاء إلا أن العديد منهم لم يتمموا الإجراءات القانونية غالبا لأنهم كانوا أطفالا أتوا على جوازات سفر والديهم أو أشقائهم ولم يتقدموا بطلب بأسمائهم.

فباتوا يعاملون كمهاجرين غير شرعيين ويواجهون خطر الترحيل من البلاد إذا لم يقدموا أدلة على كل عام أمضوه في المملكة المتحدة.

الوزير الجديد، جاويد (48 عاما) والذي هاجر والداه من باكستان في ستينيات القرن الماضي، أعرب عن حزنه في مقال نشرته صحيفة "صنداي تلغراف" الأحد موضحا أن أسرته كان يمكن أن تشملها إجراءات الطرد.

وهذه المرة الأولى التي يشغل فيها منصب وزير الداخلية سياسي متحدر من عائلة مهاجرة.

وتأمل ماي من خلال التعيين تحقيق توازن دقيق في الحكومة بين مؤيدي خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي ومعارضيه إذ كانت راد من مؤيدي التكتل. وجاويد صوت لصالح البقاء مع أنه عاد بعدها وعارض خروجا "أقل جذرية".

وهذه هي الاستقالة الرابعة من الحكومة في غضون ستة أشهر بعد وزير الدفاع مايكل فالون ونائب رئيسة الحكومة داميان غرين بتهمة التحرش الجنسي ووزيرة الدولة للتنمية بريتي باتيل.