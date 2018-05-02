إسبانيا:منظمة "إيتا" تعلن حل هياكلها بالكامل في إقليم الباسك

أعلنت منظمة إيتا المسلحة في إقليم الباسك "حل جميع هياكلها بالكامل" في خطاب أرسلته إلى مؤسسات وجماعات المجتمع المدني في الإقليم.

وفي الخطاب، الذي نشرته صحيفة إلداريو الإسبانية على الإنترنت الأربعاء، تقول إيتا إنها تعترف بمسؤوليتها في الفشل في حل "الصراع السياسي" في الباسك.

إيتا التي تعني اختصارا "أرض الباسك والحرية" قتلت 853 شخصا في حملتها المسلحة لإقامة إقليم الباسك المستقل في شمال إسبانيا وجنوبي فرنسا.

بعد تأسيسها في منتصف عهد الجنرال فرانشيسكو فرانكو، احتلت الجماعة عناوين الصحف العالمية باغتيالها الخليفة المنتظر للديكتاتور، رئيس الوزراء لويس كاريرو بلانكو في 1973.