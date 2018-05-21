أصداء زيارة أردوغان لسراييفو في صحف البوسنة والهرسك

تصدرت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى عاصمة البوسنة والهرسك "سراييفو"، صفحات الصحف البوسنية.

وأفردت صحيفة "بوسنة هرسك" حيزا واسعا من صفحتها الأولى، للخطاب الذي ألقاه أردوغان في الاجتماع الدوري السادس للجمعية العامة لاتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين.

وعنونت صحيفة أوسلوبودياني عدد اليوم الاثنين، خبرها بعبارة "أردوغان يدعو الأتراك للتصويت لصالحه في الانتخابات المقبلة"، وذكرت بأنّ نحو 20 ألف تركي وبوسني احتشدوا في صالة رياضية لسماع خطاب أردوغان.

وأفردت أوسلوبودياني، صفحتيها الثانية والثالثة، للحديث عن زيارة أردوغان إلى البوسنة والأنشطة والفعاليات التي قام بها خلال الزيارة.

وتطرقت صحيفة "نيزافيسني نوفين" إلى التجمع الكبير الذي احتشد في الصالة الرياضية لسماع خطاب أردوغان، وكتبت الصحيفة في خبرها: "على الرغم من المعوقات التي اختلقتها بعض الدول الأوروبية، إلّا أنّ أردوغان التقى في البوسنة والهرسك الجالية التركية وبعث برسائل حماسية".

بدورها دوّنت صحيفة نيفني آواز الأشهر في البلاد، على صفحتها الأولى عبارات من خطاب أردوغان.

وقالت الصحيفة إنّ أردوغان اتهم الغرب بعدم النجاح في تطبيق الديمقراطية التي ينادي بها، وبيّن أنّ البوسنة هي التي استطاعت النجاح في امتحان الديمقراطية من خلال فتح أراضيها للقاء المسؤولين الأتراك مع الجالية التركية.