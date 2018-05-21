الآلاف يتظاهرون في فرنسا احتجاجا على المجزرة الإسرائيلية في غزة

شهدت مدينتا ستراسبورغ وليون الفرنسيتين الأحد، مظاهرتين احتجاجا على المجزرة الإسرائيلية في غزة، ودعما للقدس.

وشارك حوالي ألفي شخص في مظاهرة ليون التي دعا إليها "المنبر الفلسطيني"، الذي يجمع عددا كبيرا من منظمات المجتمع المدني.

وأعرب المتظاهرون عن إدانتهم الشديدة للمجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وطالبوا بمقاضاة المسؤولين عنها.

وفي ليون تظاهر حوالي 500 شخص، رفعوا أعلام فلسطين وتركيا وفرنسا، ودعوا المجتمع الدولي والحكومة الفرنسية لعدم التزام الصمت تجاه المجزرة الإسرائيلية.

ومنذ الاثنين الماضي، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة دامية بحق متظاهرين سلميين على حدود قطاع غزة، قتل فيها 65 فلسطينيًا وجرح أكثر من ثلاثة آلاف آخرين.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، الذي تم الاثنين، ويحيون الذكرى الـ70 لـ"النكبة" الفلسطينية المتزامنة مع قيام إسرائيل.