السلطات الفرنسية تخلي مخيماً جديداً للمهاجرين في باريس

عاد المهاجرون غير الشرعيين إلى شوارع وأزقة باريس، وهم يقيمون المخيمات العشوائية في العاصمة الفرنسية؛ واليوم الأربعاء، أمر وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، بإخلاء مخيم يضم أكثر من ألفي مهاجر في باريس.

وصرح كولومب للصحافة أنه أمر الشرطة "بتنفيذ عملية إخلاء في أسرع وقت ممكن".

وأوضح أن الإجراء يأتي بالتوافق مع "المتطلبات الصارمة لقانون الهجرة الجديد من ناحية، ومطالب جماعات الإغاثة بتوفير مأوى للمهاجرين من ناحية أخرى".

ودعا كولومب السلطات إلى وضع خطة طويلة الأمد للمهاجرين الذين يتدفقون بشكل دائم إلى العاصمة الفرنسية.

وانتشرت مخيمات لاجئين في الأسابيع الأخيرة على طول قنوات مائية في شرق وشمال شرقي باريس؛ ما أثار مخاوف بشأن السلامة والنظافة العامة، لا سيما بعد غرق مهاجرين اثنين خلال الشهر الجاري.

وفي وقت سابق، ناشدت آن هيدالغو، عمدة باريس، الحكومة بالمساعدة في إجلاء المهاجرين.

و منذ 2015، أجلت السلطات نحو 28 ألف مهاجر من مخيمات في باريس، حسب المصدر ذاته.