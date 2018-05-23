وزير الخارجية المجري: أوروبا ستكون أقوى بهويتها المسيحية

قال وزير الخارجية والتجارة الخارجية في المجر، بيتر سيزجارتو، إن أوروبا ستكون قوية عندما تحمي الهوية المسيحية وتقوم على دولٍ قوية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سيزجارتو في مؤتمر عقد، اليوم الأربعاء بالعاصمة المجرية بودابست، حول أزمة اللجوء ومستقبل أوروبا.

وأشار سيزجارتو إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه حاليًا مشاكل خطيرة وتاريخية، وأن بروكسل (العاصمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي) لا تستطيع الإجابة على المشاكل الأمنية في الوقت الراهن.

وشدد سيزجارتو على أن سياسة اللجوء التي تنتهجها بروكسل "أثبتت إفلاسها"، وأن برامج دمج اللاجئين في بلدان أوروبا الغربية منيت بالفشل، لذلك ينبغي عدم فرض ضغوط على الدول التي لا ترغب باستقبال طالبي اللجوء.

وأضاف سيزجارتو أن الشعب المجري عبر عن رأيه في الانتخابات يوم 8 أبريل/ نيسان الماضي، وقال بملء فيه إنه يريد بقاء المجر للمجريين.

ولفت سيزجارتو أن بقاء أوروبا قوية منوط بالمحافظة على المنافسة الحرة وحماية الهوية المسيحية لأوروبا.

وصوت الناخبون المجريون في 8 أبريل/ نيسان الماضي، لصالح الائتلاف الحاكم (يميني متطرف) برئاسة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الذي حصل على ثلثي المقاعد في البرلمان المجري.

ويقدم الائتلاف الحاكم (يميني متطرف) برئاسة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، نفسه على أنه منقذ الثقافة المسيحية في المجر ويعارض بشدة استقبال طالبي اللجوء من البلدان الإسلامية.