محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ترد دعوى لقناة روج الداعمة لـ بي كا كا ضد الدنمارك

رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، طعناً تقدمت بها قناة "روج تي في" على حكم سابق للمحكمة في دعوى رفعتها القناة ضد الدنمارك، بعدما ألغت الأخيرة تصريح بثها بسبب الترويج لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وكانت كوبن هاغن قد ألغت تصريح بث قناة روج تي في على أراضيها منذ عام 2013، بسبب ممارستها دعاية داعمة لمنظمة بي كا كا الإرهابية.

ولجأت القناة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2014 بعد أن أقرت المحكمة العليا الدانماركية حكم محكمة أدنى في يوليو/ تموز 2013 بإلغاء الترخيص الممنوح للقناة وتغريمها ماديًّا.

ولفتت المحكمة الأوروبية أن قناة "روج تي في" نشرت موادًا تروج فيها لـ "بي كا كا"، التي تعتبر منظمة إرهابية في الدانمارك والكثير من بلدان الاتحاد الأوروبي.

وأشارت المحكمة الأوروبية أن قرار المحكمة الدانماركية بإلغاء تصريح القناة وتغريمها ماليًّا، في محله.

وانطلقت القناة عام 2004، وكانت باستمرار موضوع العديد من الطلبات التي تقدمت بها أنقرة إلى كوبن هاغن لإغلاقها، بسبب صلاتها بالمنظمة الإرهابية.

وشنت المنظمة المدرجة على لوائح الإرهاب في كل من تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أعمال عنف وإرهاب ضد الدولة التركية منذ ما يزيد على 30 عاماً، ما أودى بحياة 40 شخص، بينهم نساء وأطفال.