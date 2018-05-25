بينها 10 هجمات على مساجد.. 157 جريمة كراهية للإسلام في الربع الأول من 2018

ذكر تقرير ألماني حكومي، اليوم الجمعة، تسجيل 157 جريمة كراهية معادية للإسلام؛ بينها 10 هجمات على مساجد، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2018.

جاء ذلك في تقرير قدمته الحكومة الاتحادية إلى البرلمان، بناء على استفسار لكتلة حزب اليسار المعارض البرلمانية، بحسب صحيفة "راين نيكار تسايتونغ".

وذكر التقرير أن ألمانيا "سجلت 157 جريمة كراهية معادية للإسلام في الربع الأول من العام الجاري، أي في الفترة بين مطلع يناير (كانون الثاني) ونهاية مارس (آذار) الماضيين".

وأضاف أن معظم الجرائم التي تم تسجيلها تتمثل في إثارة الفتن والتحريض ضد المسلمين. وأشار أن الجرائم شملت هجمات على 10 مساجد في أنحاء البلاد، أسفرت عن إصابة 15 مسلما.

ولم يشر التقرير إلى طبيعة الإصابات، وحجم الأضرار المادية التي خلفتها الهجمات.

ورغم ذلك، فإن عدد الجرائم ضد المسلمين تراجع مقارنة مع الربع الأخير من 2017، حيث سجلت البلاد 147 هجوما (من أصل 950 على مدار العام).

وعلّقت النائبة البارزة عن حزب اليسار اولا يلبكه، على ذلك بالقول إن "تراجع عدد الهجمات المعادية للإسلام أمر مفرح". واستدركت في تصريحات للصحيفة ذاتها: "لكن يجب مواصلة التحذير من هذه الجرائم".

ويتعرض المسلمون ومؤسساتهم في ألمانيا لهجمات بين إهانات عنصرية، ورسوم مسيئة على جدران المساجد أو المنازل، فضلا عن الاعتداءات الجسدية التي تخلف إصابات.

وينفذ هذه الهجمات عادة، أشخاص محسوبون على اليمين المتطرف.