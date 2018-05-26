بعد إنذار بوجود قنبلة.. إغلاق خمس محطات في وسط العاصمة الأوكرانية كييف

أعلنت الشركة المشغلة لمترو الأنفاق في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم السبت، إغلاق خمس محطات في وسط العاصمة بعد إنذار بوجود قنبلة.

ووفقًا لبيان منشور على الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، "المحطات الخمسة مغلقة حاليًا، وجاري تمشيط المنطقة من قبل رجال الشرطة".

جاء ذلك قبل ساعات من موعد المباراة المرتقبة بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء اليوم التي ستقام على الملعب الأوليمبي في كييف.

ويسعى الريال للتتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي والثالثة عشر في تاريخه، فيما يحاول ليفربول انتزاع اللقب للمرة السادسة في تاريخه.