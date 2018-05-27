الأمير هاري بكى في زفافه الملكي.. والسبب زوجته

قرأت دوقة ساسيكس ميغان ماركل قصيدة مؤثرة في حفل الزفاف الملكي الأمر الذي أدخل بعض الضيوف في نوبة بكاء.

وقال أحد الضيوف الذين حضروا الحفل: "ميغان خطفت الأضواء بالكامل. كان هذا هو الجزء الأكثر خصوصية طوال اليوم، ولم يكن متوقعا بالمرة".

وبدا الأمير هاري متأثرا بقراءة ميغان لقصيدة الحب، وكان يستمع إليها بينما يمسح الدموع عن خديه. وتحدثت ميغان عن موعدها الأول مع الأمير هاري والوقوع في الحب من النظرة الأولى.

وقالت ميغان إنها محظوظة بعد أن وجدت مثل هذا "الحب العميق" من الأمير هاري.

واستمرت قراءة ميغان للقصيدة دقيقتان، مما شكل تخلي الزوجين عن البروتوكول الملكي. ويعتقد كثيرون أن ميغان لم تقرأ قصيدة خاصة بها من قبل.