روسيا تطلب من أبل وقف توزيع "تلغرام" في روسيا

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية "روسكومنادزور" الاثنين انها طلبت من آبل وقف توزيع تطبيق تلغرام للرسائل المشفرة في روسيا وأمهاتها شهرا للانصياع تحت طائلة التعرض لإجراءات "محتملة".

في بيان قالت روسكومنادزور انها طلبت من آبل وقف اقتراح تلغرام على المستخدمين الروس في متجر برامجها وتعطيل الإشعارات التي يرسلها التطبيق ما يعني أن مستخدميه لن يتمكنوا من تلقيها في حال ورود رسائل جديدة.

وأضافت في بريد إلى آبل ورد في البيان أنه "تفاديا لاجراءات محتملة من روسكومنادزور ضد خدمات آبل نطلب منكم إبلاغنا في أقرب فرصة بالخطوات المقبلة للشركة لمعالجة هذه المشكلة".

وقال مدير الهيئة الكسندر جاروف لوكالة أنباء انترفاكس ان امام آبل مهلة شهر للانصياع. وأضاف "بما انها شركة اجنبية شديدة البيروقراطية نتوقع ردا خلال شهر".

ورفض كشف الإجراءات التي ستتخذها الهيئة ضد آبل اذا لم تنفذ الشركة الاميركية مطلبها مؤكدا انه لا يريد "التكهن" حول رد فعلها. وتابع "عندما يأتينا الرد سنتصرف".

وكان القضاء الروسي أمر منتصف نيسان/ابريل بحجب تلغرام لرفضه تزويد جهاز الاستخبارات بالشيفرة التي تتيح الاطلاع على رسائل المستخدمين.

لكن تلغرام نجح في الالتفاف على هذا القرار ولا يزال يستخدم في روسيا.

والتطبيق الذي أسسه في 2003 الأخوان بافل ونيكولاي دوروف، يستخدمه 200 مليون شخص في العالم بينهم 7% في روسيا.