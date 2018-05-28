نشطاء يضعون آلاف الأحذية أمام "الاتحاد الأوروبي للتذكير بضحايا فلسطين

وضع نشطاء، اليوم الاثنين، آلاف الأحذية أمام مقر مجلس الاتحاد الأوروبي، للفت الأنظار إلى معاناة الفلسطينيين في ظل الاحتلال الاسرائيلي.

وجاءت الحركة اللافتة أثناء انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، حيث وضع النشطاء 4 آلاف و500 زوج من الأحذية أرسلها متبرعون من مختلف أنحاء أوروبا، أمام مبنى المجلس، في ميدان "جان راي"، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأفادت مصادر صحفية بأنّ المشاركين في الوقفة التي حملت عنوان "حياة الفلسطينيين مهمة"، دعوا قادة الاتحاد الأوروبي، إلى "وضع حد لظلم الدولة الاسرائيلية، وحماية حق الحياة للفلسطينيين".

كما وجه الناشطون دعوة لمقاطعة إسرائيل على خلفية ممارساتها بحق الشعب الفلسطيني.

وفي تصريحات إعلامية، قال الناشط كريستوف سكوت، من منظمة "أفاز" المدنية، صاحبة المبادرة:" هناك رسالة واضحة من المواطنين في عموم أوروبا لحكوماتنا، ألا وهي أن حياة الفلسطينيين مهمة لنا، وينبغي أن تكون كذلك بالنسبة لكم أيضا".

ووصف سكوت ما يحدث في فلسطين بـ"الأبارتايد الحديث" في إشارة إلى نظام الفصل العنصري الذي كان سائدا في جنوب إفريقيا.

ووفق معطيات الأمم المتحدة، قتل 4500 فلسطيني في ظل الاحتلال الاسرائيلي، منذ حرب غزة عام 2008.