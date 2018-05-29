الملياردير الروسي أبراموفيتش يحصل على الجنسية الإسرائيلية

حصل الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، على الجنسية الإسرائيلية الاثنين بحسب تقارير صحافية، وذلك في ظل صعوبات يواجهها لتجديد تأشيرته البريطانية.

وأفادت القناة العاشرة الإسرائيلية أن أبراموفيتش، وهو يهودي، "وصل اليوم على متن طائرته الخاصة إلى مطار بن غوريون (في تل أبيب) حيث قدمت إليه بطاقة الهوية الاسرائيلية".

ونقلت عن مسؤول في قسم تابع لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، مكلف ملف اليهود المقيمين في الجمهوريات السوفياتية السابقة، أن أبراموفيتش تقدم بتأشيرة هجرة عبر السفارة الإسرائيلية في موسكو.

أضاف المسؤول أن "الوثائق التي تقدم بها تمت دراستها بموجب +قانون العودة+، وتبين أنه يحق له" الحصول على تأشيرة الهجرة، وعلى هذا الأساس تم منحه إياها. ويجيز هذا القانون لأي يهودي أو ابن أو حفيد يهودي، أن يحصل على جنسية إسرائيلية في حال طلب ذلك.

وبحسب التقارير الصحافية، انتهت مدة صلاحية التأشيرة البريطانية لأبراموفيتش، وطالت مدة تقديم طلب لتأشيرة جديدة أكثر من المعتاد. ويتيح جواز السفر الإسرائيلي دخول بريطانيا من دون تأشيرة لفترات قصيرة.

ويأتي ذلك في ظل توتر في العلاقة بين لندن وموسكو لاسيما على خلفية تسميم عميل روسي مزدوج سابق وابنته في إنجلترا، واتهام لندن لموسكو بالوقوف خلف ذلك، وهو ما تنفيه السلطات الروسية.

وصدرت دعوات في لندن لفرض عقوبات على الأثرياء الروس الذين يتمتعون بمصالح أو يقيمون في العاصمة البريطانية، علما أنه - وبحسب التقارير الصحافية الانجليزية - يحق لكل شخص استثمر أكثر من مليوني جنيه استرليني في بريطانيا، بالحصول على تأشيرة دخول لمدة 40 شهرا.

ويملك أبراموفيتش (51 عاما) تشيلسي منذ العام 2003. وتقدر مجلة "فوربس" الأميركية ثروته بنحو 11,5 مليار دولار أميركي.