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تقرير الجمعية البرلمانية للناتو: ب ي د هو الذراع السوري لتنظيم بي كا كا الإرهابي

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
تقرير الجمعية البرلمانية للناتو: ب ي د هو الذراع السوري لتنظيم بي كا كا الإرهابي

قال رئيس الوفد التركي في الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أحمد براءت جونكار، إنه جرى إدراج عبارة "ب ي د/ ي ب ك هو الذراع السوري لـ بي كا كا الإرهابي" في تقرير الجمعية لأول مرة.

جاء ذلك في بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، حيث أوضح أن الجمعية البرلمانية عقدت اجتماعًا بين 25 و 28 مايو/ أيار في العاصمة البولندية وارسو.

وقال: إن "عبارة ب ي د/ ي ب ك هو الذراع السوري لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي، تدرج لأول مرة في تقرير الجمعية البرلمانية لحلف الناتو بشكل واضح، رغم بعض الاعتراضات".

وأضاف: "في حال وافقت الجمعية العامة للحلف خلال اجتماع جمعيتها البرلمانية في نوفمبر على التقرير في حالته هذه، فإنه سيجري تسجيل ب ي د/ي ب ك على أنه الذراع السوري لـ بي كا كا الإرهابي".

واوضح أن التقرير تضمن أيضًا استخدام التنظيم الإرهابي سوريا قاعدة لشن هجماته ضد تركيا.

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