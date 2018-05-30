243 شخصاً من ألمانيا انضموا إلى "ب ي د/ بي كا كا" خلال 5 أعوام

قالت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، إنّ 243 شخصاً توجهوا من ألمانيا إلى سوريا والعراق منذ عام 2013، بهدف الالتحاق بصفوف تنظيم "بي كا كا/ ب ي د" الإرهابي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحكومة الألمانية، للرد على استفسار تقدم به الحزب اليساري حول عدد المتوجهين من ألمانيا إلى منطقة الشرق الأوسط بغية دعم التنظيمات الإرهابية.

وأوضح البيان أنّ أكثر من ألف شخص توجهوا خلال السنوات الخمس الماضية من ألمانيا إلى سوريا والعراق، بهدف الالتحاق بتنظيم داعش والمنظمات الأخرى، والمشاركة في الاشتباكات.

وأضاف البيان أنّ الوضع الميداني المعقد القائم في سوريا والعراق، يعوق تحديد عدد الملتحقين في صفوف داعش والتنظيمات الأخرى، بدقة.

وذكر بيان الحكومة الألمانية، أنّ المعلومات الاستخباراتية المتوافرة لديها، تفيد بالتحاق 243 شخصاً من ألمانيا (65 % منهم ألمان)، بصفوف تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الارهابي.

ولفت البيان إلى أنّ المعلومات الاستخباراتية تشير إلى مقتل 20 من هؤلاء في الاشتباكات الدائرة في سوريا والعراق.