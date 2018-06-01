المحكمة العليا باليونان تقضي بتسليم إرهابي مطلوب لتركيا

قضت المحكمة العليا فى اليونان، مساء اليوم الجمعة، بتسليم الإرهلبي تورغوت قايا ، أحد أعضاء تنظيم الحزب الشيوعى التركى / الماركسى اللينينى، إلى تركيا.

وكان قايا مدرجاً على قائمة الإرهابيين المطلوبين لدى تركيا، كانت السلطان التركية قد أرسلت مذكرة باعتقاله إلى الإنتربول.

ويقوم وزير العدل اليوناني ستافروس كوندونيس بإصدار القرار النهائي إذ يمتلك سلطة رفض حكم المحكمة بتسليم الإرهابي المذكور إلى تركيا.

وزادت حدة التوتر بين تركيا واليونان في الفترة الأخيرة بسبب قرار اليونان منح حق اللجوء لعسكريين انقلابيين أتراك فروا لليونان عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو/ تموز 2016