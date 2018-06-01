نمور وأسود تهرب من أقفاصها في حديقة حيوانات غربي ألمانيا

قتلت الشرطة دباً وشنت عملية بحث عن أسدين ونمرين ونمر مرقط خرجوا من أقفاصهم في حديقة حيوان غرب ألمانيا اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة الأسوشيتيد برس عن الشرطة في مدينة ترير القريبة قولها إنها تعتقد أن جميع الحيوانات التي هربت لا تزال في حديقة الحيوان الواقعة في بلدة لوينباخ، القريبة من الحدود مع لوكسمبورغ وبلجيكا، لكنها أصدرت تحذيرات لسكان المنطقة بالبقاء في منازلهم لحين التأكد من عدم مغادرة الحيوانات للحديقة.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن قناة دبليو إس إر المحلية أفادت في بادئ الأمر أن الأسدين والنمر المرقط خرجوا من حديقة الحيوان لكن الشرطة تمكنت من التعرف على الحيوانات المفقودة وهي أسدان ونمران ونمر مرقط. فيما تم إطلاق النار على دب، ولم تدل الشرطة بأية تفاصيل أخرى.

ولم يتضح كيف فرت الحيوانات أو توقيت هروبها.